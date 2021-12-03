Kahramanmaraş'ta akıllara durgunluk veren olay! 

Kahramanmaraşın Dulkadiroğlu ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Çiğli mahallesinde kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler bir işletmeye ait döküm mazgal kapaklarını çaldı.

Olay, Çiğli Mahallesinde Saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Bir Petrol İstasyonundan 9 adet döküm mazgal kapağı, ve bir diğer Petrol İstasyonundan da 4 adet döküm mazgal kapağı çaldıkları öğrenildi.

Şüpheli, 13 adet döküm mazgal kapağı ile birlikte suç üstü yakalandı.

Güvenlik güçleri şüpheliyi gözaltına alındı.