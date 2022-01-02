Kahramanmaraş’ta akü hırsızları yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Pazarcık İlçesi Cumhuriyet Mahallesinde ikamet eden Y.E.C’ye (38) ait 27 DB 124 plakalı tırdan 2 adet akünün çalınmasına teşebbüs edildiği ve yine İsmetpaşa Mahallesinde ikamet eden A.D’ye (48) ait 27 RU 253 plakalı traktöründen ve 35 BRZ 88 plakalı kamyonetinden 2 adet akünün çalınması ihbarlarının alınması üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. JASAT dedektifleri ile jandarma ekipleri, güvenlik kamera araştırmaları ve tanık beyanlarından yola çıkarak hırsızlıkları gerçekleştiren kişilerin M.B. (20) ile E.G. (27) olduğunu tespit etti. İlçeye bağlı Narlı Mahallesi’nde yakalanan 2 kişinin ikametinde yapılan aramada, suçta kullanılan 1 adet balyoz, 1 adet demir makası, 1 adet pense, 1 adet tornavida ve hırsızlık malı olduğu değerlendirilen 1 adet motorlu testere ve yaklaşık 20 kilogram soyulmuş bakır kablo ele geçirildi.

Ayrıca, arama esnasında görülen yaklaşık 60 metre bakırları çıkarılmış kablolar el koyan ekipler, 2 şüpheliyi adliyeye sevk etti.