Kahramanmaraş’ta akü ve kablo hırsızlarına operasyon

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son günlerde kentte meydana gelen akü hırsızlığı şikayetleri üzerine çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, eşkallerini tespit ettiği şüphelilerden ikisinin Namık Kemal ve Hayrullah Mahallesi'nde, ikisinin ise Pazarcık İlçesine bağlı Narlı Mahallesi'nde olduklarını belirledi.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, M.E, H.E, E.A. ve S.R'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.E. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal Kılılı Mahallesi'nde çiftçilerin kablo, boru ve trafolarının çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Bölgede önlem alan ekipler, Y.I. (27) ve R.K'yi (29) hırsızlık yaptıkları sırada suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin yanlarında bir miktar kablo ele geçirildi.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.