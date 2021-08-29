Kahramanmaraş’ta alacak-verecek meselesinde kan aktı

Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi’nde bulunan Canlı Hayvan Pazarında meydana gelen olayda iddiaya göre, hayvan pazarı esnafları H.Ç. ve Ö.Ç. arasında alacak verecek meselesi nedeniyle başlayan tartışma kavgaya döndü.

Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine H.Ç. yanında bulundurduğu av tüfeği ile Ö.Ç.’ye doğru ateş etti.

Bu sırada tüfekten çıkan saçmalar olayla ilgisi bulunmayan A.Ç.’ye isabet etti.

İsabet eden saçmalar nedeniyle vücudunun birçok yerinden yaralanan A.Ç.’yi silahla yaralan H.Ç. hastaneye götürdü.

Yaralanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayı gerçekleştirdiği iddia edilen H.Ç. gözaltına alındı.

Olayda kullanılan av tüfeği ise polis ekipleri tarafından olayın yaşandığı yerde ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.