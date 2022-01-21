Kahramanmaraş’ta ambulansın yardımına çiftçi koştu!
Pandemi döneminin başladığı günden itibaren yoğun bir şekilde çalışan sağlık çalışanları ülkenin dört bir yanında olduğu gibi Kahramanmaraş’ta da başlayan yoğun kar yağının ardından kırsal mahallelerde hastaların yardımına koşmaya devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 21.01.2022, 16:15 21.01.2022, 17:22
Yoğun kar yağışı alan kesimlere ambulansların girebilmesi için yoğun çalışmalar yürütülürken zaman zaman yolda kalma durumları da yaşandı.
Bu kez sağlık çalışanlarının imdadına bir çiftçi yetişti.
Buzlu yolda zorlanan ambulansı traktörüyle çekti ve hastanın şehir merkezindeki hastaneye gitmesine yardım etmiş oldu.
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