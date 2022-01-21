Kahramanmaraş’ta ambulansın yardımına çiftçi koştu!

Yoğun kar yağışı alan kesimlere ambulansların girebilmesi için yoğun çalışmalar yürütülürken zaman zaman yolda kalma durumları da yaşandı.

Bu kez sağlık çalışanlarının imdadına bir çiftçi yetişti.

Buzlu yolda zorlanan ambulansı traktörüyle çekti ve hastanın şehir merkezindeki hastaneye gitmesine yardım etmiş oldu.