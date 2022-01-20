Kahramanmaraş’ta ara tatile girecek olan öğrencilere özel proje

Proje kapsamında öğrencilerden 24 Ocak-4 Şubat tarihleri arasında “Hayvan, Doğa, Kitap, Sanat, İnsan ve Vatan” temalarında aileleri ile birlikte vakit geçirecekleri videolar hazırlayıp il milli eğitim Müdürlüğü’nün sosyal medya hesaplarından gönderilmesi isteniyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, tüm öğrencilerimizin bu projede yer almasını istiyoruz” dedi.

Toplumumuzda ve özellikle çocuklarımızda teknoloji bağımlılığındaki artış endişe verici boyutlara ulaşmıştır. Çocuklarımızın yarıyıl tatilini en verimli şekilde geçirmelerini sağlamak amacıyla planlanan “Sevgi İyileştirir” projemiz ile çocuklarımızın “Hayvan, Doğa, Kitap, Sanat, İnsan ve Vatan” temalarında aileleri ile birlikte vakit geçirecekleri etkinlikler düzenlemesini, böylelikle katılımcıların sosyalleşmesine olumlu katkı sağlamayı hedefliyoruz. Proje kapsamında çocuklarımızın belirlenen temalar doğrultusunda etkinlikler yapması ve bu etkinlikleri kendilerinin veya ailelerinin sosyal medya hesapları üzerinden Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürlüğümüzün twitter, instagram ve facebook sosyal medya hesaplarını etiketleyerek ve temaları hashtag yaparak paylaşmaları planlanmaktadır. Yapılan etiket çalışmaları sonucu iyi örnekler kurum hesabında paylaşılacaktır. Projede yer alan etkinliklerimiz 24 Ocak Pazartesi günü başlayacak ve 4 Şubat Cuma günü sona erecektir. Şimdiden tüm öğrencilerimize verimli ve hayırlı yarıyıl tatili diliyorum.

