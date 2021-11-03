Kahramanmaraş’ta araç ağaca çarptı: 2 yaralı

Kahramanmaraş’ta yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, aracıyla refüjdeki ağaca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Abdullah T. idaresindeki 62 AE 970 plakalı hafif ticari aracıyla batı çevre yolu üzerinde seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybederek önce orta refüje, ardından ağaca çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle araçta bulunan Mehmet B. ile Burak Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.