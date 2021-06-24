Kahramanmaraş'ta araç su kanalına devrildi!
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde hafif ticari aracın sulama kanalına devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
KAHRAMANMARAŞ 24.06.2021, 18:06 24.06.2021, 18:12
Mustafa Yaprak (19) yönetimindeki 27 DD 688 plakalı hafif ticari araç, Gaziantep-Kahramanmaraş kara yolu Narlı Mahallesi mevkisinde sulama kanalına devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralanan sürücü Yaprak ile İbrahim Çullu (22), jandarma ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışmasının ardından araçtan çıkarıldı.
112 Acil Servis ekiplerince Pazarcık Devlet Hastanesine kaldırılan Çulcu, hayatını kaybetti.
Mustafa Yaprak'ın tedavisi ise Necip Fazıl Şehir Hastanesinde sürüyor.
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