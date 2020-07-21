Kahramanmaraş'ta aranan 3 şüpheli yakalandı!
Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan aranan şüphelilere yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.
KAHRAMANMARAŞ 21.07.2020, 10:12 21.07.2020, 13:33
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Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kent merkezinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, "iki ayrı ikametin tüfekle kurşunlanması", "bir otonun lastiklerinin bıçakla kesilmesi", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve yağma" olaylarına karışan Y.A.(31) ve Ö.Ö. (20) ve Ö.K'yı (20) gözaltına aldı.
Necip Fazıl Şehir Hastanesi Yörük Selim Ek Hizmet Binasında sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Şüphelilerden Y.A'nın daha önce kendisine "dur" ihtarında bulunan polis ekibinin ikazına uymayarak kaçtığı, araçla çarptığı bir vatandaşı bacağından yaraladığı öğrenildi.
Şüpheli Ö.Ö'nün ise hürriyeti tehdit ve yaralama suçlarından arandığı ortaya çıktı.
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