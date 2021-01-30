Kahramanmaraş’ta aranan 46 kişi yakalandı
Türkiye genelinde aranan şahıslara yönelik yapılan operasyonlarda Kahramanmaraş’ta 46 kişi yakalandı. Yakalanan 46 kişiden 22’si tutuklandı.
KAHRAMANMARAŞ 30.01.2021, 23:29
Alınan bilgilere göre, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Türkiye geneli yapılan operasyon kapsamında Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik eş zamanlı çalışma başlattı. Aranan şahısların adreslerine tek tek yapılan baskınlarda 46 kişi yakalandı. Yakalanan 46 kişiden haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 22 şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
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