Kahramanmaraş'ta aranan 72 şüpheliyi yakaladı, 35'i tutuklandı

Alınan bilgiye göre,İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler aranan şahısların yakalanmasına yönelik kapsamlı operasyon yaptı. Hedef kişilerin takibini yaparak saklandığı adresleri tespit eden polis ekipleri, adreslere baskın yaparak şahısları yakaladı. Adreslerde yakalanan şüphelilerden kimliksiz olanlar ve kimliğinden şüphe duyulanlar ayrıntılı parmak izi tetkikinden geçirilerek kimlikleri saptandı. Şüpheli şahısların yakalanmamak için sürekli adres değiştirdikleri ancak yapılan detaylı takipten kaçamadıkları öğrenildi.

Böylelikle polisin yaptığı çalışmada çeşitli ceza ve suçlardan aranan 72 şahıs tespit edilip yakalandı.

Operasyon kapsamında evden hırsızlık suçundan 12 yıl hapis cezası olan Rifat Y.(29) ile silahlı gasp suçundan 12 yıl hapis cezası ile aranan Cuma B.'nin (36) de yakalandığı operasyonda, Uyusturucu ticareti, silahlı gasp, hırsızlık, yaralama, tefecilik, dolandırıcılık, silahlı tehdit gibi suçlardan 3 ile 8 yıl arasında hapis cezası ile aranan 8 kişi, farklı suçlardan 3 yıla kadar hapis cezası ile aranan 25 kişi ve yakalama kararı ile aranan 35 kişi yakalandı.

Yakalanan 72 şüpheli emniyette yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi, 35'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.