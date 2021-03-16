Kahramanmaraş'ta aranan 85 kişi gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan aranması bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, yağma, hırsızlık, dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik gibi suçlardan aranan 85 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 45 zanlı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 40 şüpheli ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Öte yandan, Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kamu düzeni ve güvenliğiyle ilgili alınan önlemlerin artırılarak devam edeceği bildirildi.