Kahramanmaraş'ta aranan bir şahıs metruk binada yakalandı!

Alınan bilgiye göre Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin mahalle aralarında ve metruk yerlerdeki suç ve suçluyla mücadelesi devam ediyor.

Asayiş Yunus ekiplerinin Yusuflar mahallesinde bulunan bir metruk ikameti kontrollerinde üzerlerinde kimlik bulunmayan 2 şahıssı yakaladı.

Şahısların kaba üst yoklamalarında herhangi bir suç unsuruna rastlanmazken şüpheli hareketleri ve tedirgin tavırları polisin dikkatini çekti.

Şahısları incelenmek üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götüren ekipler, yapılan parmak izi incelemesinde şahısların kimlik bilgilerine ulaştı.

Gökhan K. ve Ali D. Olduğu anlaşılan şahısların yapılan Genel Bilgi Taramasında birçok suçtan kayıtlarının olduğu Ali. D.( 41)' nin ise Hırsızlık suçundan 5 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edildi.

İşlemlerinin ardından Adliyeye sevk edilen Ali D. (41) tutuklanarak cezaevine gönderildi.