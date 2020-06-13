Kahramanmaraş'ta aranan şahıs kıskıvrak yakalandı!

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, Kahramanmaraş - Gaziantep kara yolunda oluşturdukları yol kontrol noktasında durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Jandarmanın yaptığı sorguda, sürücü N.K'nın (33) sahte kimlik kullandığını ve bir suçtan aranmasının bulunduğunu tespit etti.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.