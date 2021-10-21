Kahramanmaraş’ta Arif Ay’a saygı gecesi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 2. Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri kapsamında anlamlı bir etkinliğe daha imza atıldı. Etkinlik takviminin dördüncü gününde son program “Arif Ay’a Saygı Gecesi” oldu. Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinliğin sunuculuğunu Mehmet Zeyd Yıldız yaparken, moderatörlüğünü ise Eray Sarıçam üstlendi. Erdoğan Aydoğan, Turan Karataş, Mustafa Könençoğlu ve Duran Boz’un konuştuğu etkinlikte, Türk Edebiyatına önemli katkılarıyla tanınan Arif Ay için hazırlanan belgeselin de ilk gösterimi yapıldı.

Şiir Gibi Bir Hayat

Düzenlenen etkinlikte Arif Ay’ın hayatından kesitler anlatılırken, ilk kitabını çıkardığı 1978 tarihinden bu yana Türk Edebiyat hayatına farklı türlerde birçok eser kazandırdığı ifade edildi. Ayrıca 2011 yılında Türkiye Yazarlar Birliği tarafından şiir ödülüne layık görüldüğü anlatılan Ay’ın, Kahramanmaraş’ın Yedi Güzel Adam’ından biri olan Nuri Pakdil ile ilgili yazılarından örnekler de paylaşıldı.