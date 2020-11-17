Kahramanmaraş'ta arkadaşlar arasındaki tartışmada silah kullanıldı: 2 yaralı
Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde arkadaşlar arasında başlayan tartışmada silah kullanılması sonucu biri ağır 2 kişi yaralandı.
KAHRAMANMARAŞ 17.11.2020, 12:48 17.11.2020, 13:27
Alının bilgiye göre, Abdullah S ile arkadaşı Tahsin Ş., gece saatlerinde Güneşli Mahallesi Cela Garajı içerisinde A.S’ye ait evde sohbet ettikleri sırada aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Abdullah S. yanındaki tabanca ile arkadaşını yaraladı. Boğuşma esnasında Tahsin Ş. de aynı silah ile Abdullah S.’ye ateş ederek yaraladı. Ortak arkadaşlarının aranması sonucu eve gelen arkadaşları tarafından ilçedeki bir özel hastaneye kaldırılan yaralılardan Tahsin Ş. ambulansla Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Özel hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Abdullah S.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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