Kahramanmaraş’ta askeri araçla otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Afşin-Çoğulhan karayolu üzerinde seyir halinde olan askeri araç, tali yoldan çıkan otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle jandarma aracında bulunan 4 asker ile otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumların iyi olduğu öğrenildi.