Kahramanmaraş’ta astsubay trafik kazasında hayatını kaybetti
Kahramanmaraş’ın Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı’nda görevli Astsubay Hüseyin Başer, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.
KAHRAMANMARAŞ 01.11.2021, 11:49 01.11.2021, 12:39
Edinilen bilgiye göre, Kıdemli Astsubay Çavuş Hüseyin Başer yönetimindeki 46 E 8559 plakalı otomobille, Elbistan-Nurhak karayolu üzerinde seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı. Yoldan çıkan otomobil taklalar atarak ancak durabildi. Diğer sürücülerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.
Kıdemli Astsubay Çavuş Başer’in cenazesi otopsi yapılmak üzere Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu’na kaldırılırken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
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