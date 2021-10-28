Kahramanmaraş’ta Atatürk anıtına çelenk sunumu ile başladı!

Çelenk sunumlarının ardından saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okunarak şanlı bayrağımız göndere çekildi.

Programa, Vali Ömer Faruk Coşkun, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Emin Mehmet Terzioğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün yanı sıra Kaymakamlar, İlçe Belediye Başkanları, kamu kurum ve kuruluşu müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.