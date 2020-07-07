Kahramanmaraş'ta atlı zabıtalarla denetim başlatıldı!

Elbistan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü motorize ekiplerin girmekte zorlandığı, park, bahçe ve mesire alanlarındaki denetimleri atlı zabıta ekipleriyle yapmaya başladı.

Ceyhan Nehrinin kaynağı Pınarbaşı Abdulhamit Han Mesire Alanı ile ilçedeki diğer mesire alanı, park ve bahçelerde motorize ekiplerinin ulaşım soruna yaşaması üzerine atlı zabıta ekipleri kuruldu.

Eğitimlerini tamamlayan iki adet atlı zabıta uyum sürecinin ardından denetimlere başladı.

Atlı zabıtalar, mesire alanları ile park ve bahçelerde zaman geçiren vatandaşlarca ilgiyle karşılandı.

Motorize ekiplerin girmekte zorlandığı alanlarda atlı zabıtalar ile denetimlere başladıklarını belirten Elbistan Belediyesi Zabıta Müdürü Adnan Doğan yaptığı açıklamada şunları söyledi: “ Belediye Başkanımız sayın Mehmet Gürbüz’ün talimatı sonucunda, yaklaşık bir haftadır atlı zabıtalarımız ile denetime başladık. Motorize ekiplerimizin, araç veya motosiklet ile giremedikleri, müdahalede geciktikleri alanlarda atlı zabıtalarımızdan verimli çalışma elde ettik. Mesire alanlarındaki sosyal mesafe denetimlerini de atlı zabıta ekiplerimizle yapıyoruz. Atlı zabıta denetimi uygulamamız vatandaşlarımız arasında da memnuniyetle karşılandı.”

Eğitimini tamamlayıp göreve başlayan Ali Yılmaz‘da atlarla yakından ilgilendiklerini belirterek: “Atlarımızın bakımlarını da kendimiz yapıyoruz, uysal atlar. Denetimlerimizi sürdürüyoruz” ifadelerin kullandı.

Ailesiyle birlikte piknik yapmak için Abdulhamit Han mesire alanını tercih eden Mesut Kale isimli vatandaş: “Daha önce böyle bir uygulama görmedim. İlk gördüğümde de biraz heyecanlandım. Elbistan için güzel bir hizmet olmuş. Atlı zabıta ekipleri bizlerin de yanına gereke sosyal mesafe uyarısında bulunup ateş yakmamamız konusunda uyarı yaptılar” ifadesini kullandı.