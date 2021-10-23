Kahramanmaraş’ta ATM’ye kartını kaptıran genç çılgına döndü

Edinilen bilgiye göre, Onikişubat İlçesi Şazi Bey Mahallesi Azarbeycan Bulvarı Kısakürek Sitesi’nde yer alan özel bir bankanın para çekme makinasına kartını kaptıran ismi öğrenilemeyen genç, eline aldığı demir parçalarıyla ATM’lere saldırdı. Bir süre ATM’ye saldırın genç, banka şubesi önünde çöp kovasını yerinden söktü. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla bölgeye gelen polis ekiplerince gözaltına alınan genç, yaptıkları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.