Kahramanmaraş’ta av tüfeğiyle vurulan kişi öldü
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde kayınpederinin evinin bahçesinde av tüfeğiyle vurulan kişi hayatını kaybetti.
KAHRAMANMARAŞ 05.08.2021, 09:30 05.08.2021, 09:52
Eşiyle boşanma aşamasında olduğu öğrenilen Mustafa Kepek (30), av tüfeğini alarak Necip Fazıl Mahallesi'ndeki kayınpederinin evine gitti.
Kepek, burada henüz bilinmeyen bir nedenle tüfeğin ateş alması sonrası ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaralıyı olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Sağlık ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Kepek, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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