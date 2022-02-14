Kahramanmaraş’ta ava gitti hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, İlçeye bağlı Doluca Mahallesi Çataloluk-Hodu yaylası mevkiine arkadaşlarıyla birlikte avlanmak amacıyla giden Fatih D. (43), yere düşmesi sonucu av tüfeğinin ateş alması sonucu kendini yaraladığı iddia edildi. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Türkoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Fatih D, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri tarafından yapılan araştırmada Fatih D’nin ava gittiği arkadaşları, H.D (44), Y.D (37), N.E (34) ve E.E (30) gözaltına alınarak, avda kullanılan tüfekler incelemeye alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.