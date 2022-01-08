Kahramanmaraş’ta ayağına misina takılan kuş kurtarıldı

Balıkçıların Suya Rastgele Bıraktıkları Ağ Veya Misinalara Kuşlar Ve Diğer Canlılar Takıldığını Fark Eden O Duyarlı Vatandaş Kolları Sıvayarak Olaya Müdahale Etti.

Duyarlı Bir Vatandaş Ayağına Takılan Misinadan Bir Kuşu Kurtarırken “ Her Gün Bu Olaylar Yaşanıyor.” Diyerek Sitem Ediyor Ve Ekliyor “Doğaya Saygısı Olmayanın Kendisine De Saygısı Olmaz.”