Kahramanmaraş’ta ayağına misina takılan kuş kurtarıldı
Kahramanmaraş’ın Kılavuzlu Barajında Duyarlı Bir Vatandaşın Yaşadığı O Zorlu Anlar Cep Telefonu Kameralarına Yansıdı.
KAHRAMANMARAŞ 08.01.2022, 11:05 08.01.2022, 16:56
Balıkçıların Suya Rastgele Bıraktıkları Ağ Veya Misinalara Kuşlar Ve Diğer Canlılar Takıldığını Fark Eden O Duyarlı Vatandaş Kolları Sıvayarak Olaya Müdahale Etti.
Duyarlı Bir Vatandaş Ayağına Takılan Misinadan Bir Kuşu Kurtarırken “ Her Gün Bu Olaylar Yaşanıyor.” Diyerek Sitem Ediyor Ve Ekliyor “Doğaya Saygısı Olmayanın Kendisine De Saygısı Olmaz.”
Namaz Vakti 08 Ocak 2022
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