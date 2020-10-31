Kahramanmaraş’ta baba oğul göçük altında hayatını kaybetti!
Kahramanmaraş'ta su kuyusu kazan baba ve oğul göçük altında kalarak can verdi.
KAHRAMANMARAŞ 31.10.2020, 21:58
Edinilen bilgiye göre Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Kurucuova Mahallesi'nde toprak kayması yaşandı.
Mikail Bayır ile oğlu Cuma Bayır, kendilerine ait arazide su kuyusu kazısı yaptıkları esnada toprak kaymasından etkilenerek göçük altında kaldılar.
hbar üzerine olay yerine gelen Kahramanmaraş Büyükşehir İtfaiye ekipleri, baba ile oğlun cansız bedenlerini toprak altından çıkardı.
Sevenlerini yasa boğan olayda soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
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