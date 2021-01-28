Kahramanmaraş'ta baba ve oğluna 30 yıl hapis!

Elbistan Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar A.B. (43) ile oğlu M.T.B. (19) ve avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanıkların ilçe merkezinde metamfetamin adlı uyuşturucu madde ticareti yaptıklarının belirlendiğini, A.B. ve oğlu M.T.B.’nin “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama” suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Sanıklar mahkemede yaptıkları savunmada suçlamaları kabul etmeyerek beraatlarını talep etti.

Mahkeme heyeti, “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçundan baba A.B.’ye 20 yıl hapis 40 bin lira adli para cezası, oğlu M.T.B.ye ise 10 yıl hapis ve 20 bin 820 lira adli para cezası verip, tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği (KOM) ekiplerinin yaptıkları istihbarı çalışma neticesinde, baba ve oğlunun ilçe merkezinde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilmiş, 15.01.2020 tarihinde mahkeme kararı ile şüphelilerin kırsal Ortaören Mahallesinde ki evine yapılan operasyonda uyuşturucu madde ele geçirilen sanıklar çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderilmişlerdi.