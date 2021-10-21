Kahramanmaraş’ta bağ evi hırsızları tutuklandı

Alınan bilgilere göre, Dulkadiroğlu İlçesi Yusufhacılı Mahallesinde bulunan bağ evinden 1 adet televizyon, 1 adet av tüfeği, 1 adet havalı tüfek, 1 adet bakır kazan, 1 adet ketıl ve 20 kilogram civarında bakır kablo çalan 2 kişi, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve jandarma ekiplerince yakalandı. Şüpheliler çıkartıldıkları adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine konulurken, çalıntı eşyalar sahibine teslim edildi.