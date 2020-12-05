Kahramanmaraş'ta bağımsız hayatta kal projesi!

Her geçen gün yeni bir proje oluşturarak gençlerin uyuşturucudan uzak tutulması ve ailelerinin de eğitim almasını amaçlayan dernek, ‘Bağımsız Hayatta Kal’ projesi ile madde kullanımına bağlı tehlikeleri bertaraf etmek ve madde bağımlılığı ile ilgili sorunların çözümüne katkı sağlamayı planlıyor.



KAMED Başkanı Mehmet Hacıbebekoğlu, Proje’nin detayını Aksu Haber’e anlatı.



“Madde Bağımlılığının önlenmesi ve toplumsal bilincin oluşturulması amacıyla hayata geçirilen ‘Bağımsız Hayatta Kal’ projesiyle, derneğimiz çalışmalarının etki alanını genişleterek ve bir önceki projemiz olan 'Bağımlılıkla Tam Mücadele 1’inci Akdeniz Ulusal Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı’ ve ‘Farkındalık Seminerleri Projemizin’ sürdürülebilirliğini sağlamış olacağız. Proje kapsamında başta 14-25 yaş arası olmak üzere tüm gençlerin ve yetişkin bireylerin karşı karşıya olduğu, madde kullanımı ve bağımlılığı problemi yaşayanların sosyal uyumunu sağlamak ve geliştirmek için karar vericilerin bir araya gelmesi, farkındalık, duyarlılık ve bilinç düzeylerinin artırılması için çalışmalar yapma kararı aldık. Madde kullanımına bağlı tehlikeleri bertaraf etmek ve madde bağımlılığı ile ilgili sorunların çözümüne katkı sağlamak için bu projeyi geliştiriyoruz” ifadeleri kullandı.

YAPILACAK ETKİNLİKLER

Proje kapsamında yapılması planlanan etkinlikleri anlatan Hacıbebekoğlu, “Risk gurubundaki gençleri ve ailelerine hizmet verecek danışma merkezi oluşturulması. 40 kişilik 2 Grup halinde 5 er gün eğitimi verilmesi lise ve üniversite öğrencisi risk gurubundaki 360 gence madde bağımlılığı farkındalık uzak durma eğitimlerinin verilmesi, Derneğin kuracağı futbol takımlarının mahalle muhtarlarının dezavantajlı uyuşturucu bağımlısı olmayan futbol takımlarıyla halı saha turnası düzenleyerek topluma adapte etmek. Yine 6 oyuncu 2 yedek olmak üzere toplam da 8 kişiden oluşan takımlar kurarak voleybol turnuvası düzenlemek” dedi.

GEZİLER DÜZENLENECEK!

Geziler hakkında konuşan Başkan Hacıbebekoğlu. “Risk gurubundaki gençlerin sosyalleşmesi ve özgüven kazanmaları amacıyla 30’ar kişilik 2 gurup halinde kültür gezisi düzenlemek. Risk gurubundaki gençlerin sosyalleşmesi ve özgüven kazanmaları amacıyla 30 ‘ar kişilik 2 gurup halinde Elbistan kültür gezisi düzenlemek. Risk gurubundaki gençlerin sosyalleşmesi ve öz güven kazanmaları için 30’ar kişilik 2 gurup halinde Başkonuş doğa gezisi düzenlemek. Küçük yaş gurupların da tek dal sigara satış potansiyeli olan okul çevresindeki tekel ürünleri satış yapan yerlere tek sigara satışının madde kullanımına etkileri konusunda bilgilendirmeler yapmak” diye konuştu.

