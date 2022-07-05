Kahramanmaraş’ta balık tutmak isterken canından oldu

Edinilen bilgiye göre, Onikişubat İlçesi Kılavuzlu Barajı çevresinde arkadaşlarıyla birlikte balık tutmak isteyen 38 yaşındaki Adem Bozdağ, dengesini kaybederek suya düştü. Suda gözden kaybolan Adem Bozdağ’ın arkadaşları durumu kurtarma ekiplerine bildirdi. Yapılan ihbar üzerine kısa sürede bölgeye gelen dalgıç ekipleri, Adem Bozdağ’ın cansız bedenini sudan çıkardı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.