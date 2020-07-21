Kahramanmaraş’ta balkondan düşen öğretmen öldü!
Kahramanmaraş'ta dengesini kaybederek balkondan düşen öğretmen hayatını kaybetti.
KAHRAMANMARAŞ 21.07.2020, 18:18 22.07.2020, 08:49
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Alınan bilgiye göre, merkez Dulkadiroğlu ilçesi Doğukent Mahallesi A72 blokta oturan Harun Ay (44), iddiaya göre, birinci kattaki ikametinin balkonundan, aşağıdan atılan anahtarı almak için eğildiği sırada beton zemine düştü.
Ağır yaralanan Ay, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Necip Fazıl Şehir Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Ay'ın, Doğukent Yaşar Gölcü İlköğretim Okulunda görev yaptığı öğrenildi.
Aleyna 11 saat önce
Ah güzel öğretmenim sen bu yaşında böyle bir ölüm hak etmemiştin. Mekanın cennet olsun inşAllah.
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