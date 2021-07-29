Kahramanmaraş’ta barajlar kırmızı alarm vermeye başladı!

Kahramanmaraş’ta hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyir etmesi, yağış azlığı ve korona virüs (Covid-19) salgını kapsamında aşırı su tüketimi barajlardaki aktif su seviyesinde düşüşe neden oldu.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) Kahramanmaraş 20. Bölge Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre, Kahramanmaraş’ta barajların aktif doluluk oranlarında geçen yıla oranla düşüş gözlendi.

Ceyhan Nehri Havzalarının beslediği Kahramanmaraş barajlarında aktif kullanılabilir su seviyesi, 2021 yılı Temmuz ayında önemli derecede geriledi.