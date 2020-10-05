Kahramanmaraş'ta bataklığa saplanan vatandaş kurtarıldı
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiyecileri Pazarcık İlçesi’nde Narlı bölgesinde bir vatandaşın bataklığa saplandığı ihbarı üzerine harekete geçerek 10 dakikalık bir uğraş sonrası bataklığa sağlanan Oruç Vural(60) kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Dün akşam saatlerinde Pazarcık İlçesinde bir vatandaşın bataklığa saplandığı ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, afad ve jandarma ekipleri gönderildi.
Pazarcık İlçesi Narlı Bölgesi Nefsidoğanlı Mahallesi civarında Markum Kum Ocağı sahasında keçilerini otlatan Oruç Vural (60) keçilerden birisinin su içmeye yöneldiği sırada bataklığa düştüğünü görünce keçiyi kurtarmak için bataklığa girdi.
Keçiyi kurtarmak için bataklığa giren Vural, kendisi de beline kadar bataklığa gömüldü. Civarda olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine derhal harekete geçen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri bataklığa saplanan keçi ve sahibi Oruç Vural’ı bataklıktan kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Necip Fazıl Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alınan Oruç Vural’ın sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.
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