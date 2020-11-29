Kahramanmaraş’ta ‘Bayrak’ olayının 101. yıl dönümüne özel ışık gösterisi
Kahraman şehrin tarihi Maraş Kalesi’nde muhteşem ışık gösterisi düzenlendi.
KAHRAMANMARAŞ 29.11.2020, 09:48 29.11.2020, 12:32
Kahramanmaraş kalesi 101 yıl önce Fransız bayrağı indirilerek, yerine Türk bayrağının çekilmesinin 101. Yıl dönümü nedeniyle büyükşehir belediyesi tarafından ışıklandırıldı.
Bayrak Olayı’nın 101. Yılı dolayısıyla büyükşehir belediyesi tarafından tarihi Kale’de ışıklandırmalar yapıldı ve ortaya harika görüntüler çıktı.
İzleyenleri adeta büyüleyen kale gösterisi vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladı.
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