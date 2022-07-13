Kahramanmaraş’ta bayram trafiği denetimi
Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri Kurban Bayramının ardından şehrin giriş ve çıkışlarında kontrollerine devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 13.07.2022, 12:29 13.07.2022, 18:39
Gece gündüz demeden çalışmalarına devam eden emniyet güçleri şehir giriş ve çıkışlarından yoğunluğun oluşmaması adına gayret ederken kontrolleri de aksatmadan yapmaya çalışıyor.
Bayramı farklı illerde aileleriyle geçirmek isteyen vatandaşlar günler öncesinden yollarda yoğunluk oluşturmuştu. Şimdi ise geri dönüşler başladı.
Vatandaşlar trafik kontrol noktalarında kentin huzur ve güvenliğini sağlamak adına çalışan emniyet güçlerine teşekkür etti.
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