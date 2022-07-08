Kahramanmaraş’ta bayram trafiği denetimi 

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı dolayısıyla helikopterle Kahramanmaraş-Adana, Kahramanmaraş-Kayseri ve Kahramanmaraş-Malatya kara yolunda trafik denetimi yaptı.

Şehrin giriş ve çıkışlarında birçok noktada görevli personeliyle bayram boyunca vatandaşların huzur ve güvenini sağlamak için yapılan denetim, hem havadan hem de karadan devam edecek.

Trafiği havadan denetleyen ekipler, hatalı ve trafik kurallarına uymayan sürücüleri telsiz aracılığıyla kontrol noktasındaki ekiplere bildirdi.

Denetimlerde kural ihlali yapan sürücülere cezai işlem uygulanırken, sürücülere ve yolculara bayram şekeri ikram edildi.

Bayram trafiğinde seyahat eden çocuklara çeşitli hediyeler veren jandarma ekipleri, kurallara uyan sürücülere teşekkür etti.