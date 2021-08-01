Kahramanmaraş’ta Bedensel Engelli Yüzme Sporcuları Türkiye Şampiyonası’na hazırlanıyor!

Kahramanmaraş’ta Bedensel Engelli Yüzme Sporcuları, Gaziantep’te düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonası’na hazırlanıyor.

KAHRAMANMARAŞ 01.08.2021, 14:02 01.08.2021, 14:57
Kahramanmaraş’ta Bedensel Engelli Yüzme Sporcuları Türkiye Şampiyonası’na hazırlanıyor!

12 Şubat Yüzme Havuzunda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün destekleriyle haftanın yedi günü çalışmalarını sürdüren sporcular şampiyonadan başarılarla dönmeyi hedefliyor.

Antrenörler eşliğinde antrenmanlarına devam eden sporcuları aileleri ise yalnız bırakmıyor.

10-12 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek şampiyona da Kahramanmaraş’ı 3 bedensel engelli kulüp temsil edecek.

Sporcuları yakından takip eden Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz “İl müdürlüğümüzün tüm imkanları sporcu kardeşlerimiz hizmetine sunmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

#Kahramanmaraşta Bedensel Engelli Yüzme Sporcuları #Kahramanmaraş #Türkiye şampiyonası #Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz
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