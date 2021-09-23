Kahramanmaraş’ta Bertiz ceviz ve şire festivali düzenlenecek
Dulkadiroğlu Muhtarlar Derneği Başkanı Resul Arslanhan, Bertiz ürünlerinin tanıtımı için kolları sıvadı.
KAHRAMANMARAŞ 23.09.2021, 15:28 23.09.2021, 16:47
Dulkadiroğlu Muhtarlar Derneği tarafından Kahramanmaraş’ta ilk defa Bertiz Ceviz ve Şire Festivali düzenlenecek. Kahramanmaraş’ın ürünlerinin tanıtılması açısından oldukça önem arz eden festival 1 Ekim’de gerçekleştirilecek.
Konuyla ilgili basın açıklamasında bulunan Arslanhan, Bu yıl 1.’sinin yapılacağı festival, 1 Ekim Cuma günü saat 15.00’te Hanefi Mahçiçek Stadyum Bulvarı üzerinde bulunan Lunapark’ta yapılacaktır” dedi.
Konuşmasının devamında Arslanhan, “doğal ürünlerini tanıtmak isteyen ya da satmak isteyen 11 ilçemizdeki tüm vatandaşlarımızı festivalimize bekliyoruz” ifadelerine yer verdi.
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