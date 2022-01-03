Kahramanmaraş’ta bıçaklı kavga: 2 ağır yaralı
Kahramanmaraş’ta bir kişi tartıştığı eski kayınbabası ile kayınbiraderini bıçaklayarak ağır yaraladı.
KAHRAMANMARAŞ 03.01.2022, 09:49
Edinilen bilgiye göre, Onikişubat İlçesine bağlı Köseli Mahallesinde dün saat 16.00 sıralarında yaşanan olayda İ.B. (58) ve A.B. (25) ile eski damadı B.N. (27) ve amcası H.N. (35) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sonrası B.N (27), İ.B. ile A.B. (25) bıçakla yaraladı. Bölge sakinlerinin ihbarı üzerine mahalleye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yaralılar, KSÜ Tıp Fakültesi’ne sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruğu öğrenilirken, jandarma ekipleri B.N’yi gözaltına aldı.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.
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