Kahramanmaraş’ta bıçaklı kavga, 2 yaralı

Kahramanmaraş’ta meydana gelen bıçaklı kavgada 1’i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı.

KAHRAMANMARAŞ 23.08.2021, 10:31
Kahramanmaraş’ta bıçaklı kavga, 2 yaralı

Olay, Onikişubat İlçesi Mimar Sinan Mahallesi Bediüzzaman Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bulvar üzerinde seyir halinde olan hafif ticari araç, iddiaya göre başka bir araç tarafından durdurularak tartışmaya başladılar.

Bir müddet sonra tartışma kavgaya dönüşürken, durdurulan araçtaki 2 kişi bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olayın şüphelilerinin yakalanması için çalışma sürüyor

#Kahramanmaraş #Olay #kavga #Mimar Sinan Mahallesi #Bediüzzaman Bulvarı #AksuTV #AksuTVHaber
Yorumlar (0)
27°
açık
Namaz Vakti 23 Ağustos 2021
İmsak 04:16
Güneş 05:44
Öğle 12:41
İkindi 16:25
Akşam 19:28
Yatsı 20:50
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Altay 2 6
2. Fenerbahçe 2 6
3. Konyaspor 2 6
4. Beşiktaş 2 4
5. Karagümrük 2 4
6. Kasımpaşa 2 4
7. Trabzonspor 1 3
8. Galatasaray 1 3
9. Malatyaspor 2 3
10. Alanyaspor 2 3
11. Gaziantep FK 2 1
12. Adana Demirspor 2 1
13. Hatayspor 1 1
14. Antalyaspor 2 1
15. Rizespor 2 1
16. Göztepe 2 1
17. Kayserispor 2 1
18. Sivasspor 1 0
19. Başakşehir 2 0
20. Giresunspor 2 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 2 6
2. Eyüpspor 2 6
3. Bandırmaspor 2 6
4. Manisa FK 2 6
5. Tuzlaspor 2 4
6. Menemenspor 2 3
7. Samsunspor 1 3
8. Balıkesirspor 2 3
9. Adanaspor 2 2
10. Ankaragücü 2 2
11. Altınordu 2 1
12. Ankara Keçiörengücü 2 1
13. Bursaspor 1 1
14. Gençlerbirliği 2 1
15. Kocaelispor 2 1
16. Boluspor 1 0
17. Erzurumspor 1 0
18. İstanbulspor 2 0
19. Denizlispor 2 0
Takımlar O P
1. Chelsea 2 6
2. Liverpool 2 6
3. Brighton 2 6
4. Tottenham 2 6
5. M. United 2 4
6. Everton 2 4
7. Brentford 2 4
8. Man City 2 3
9. West Ham 1 3
10. Aston Villa 2 3
11. Leicester City 1 3
12. Watford 2 3
13. Southampton 2 1
14. Crystal Palace 2 1
15. Leeds United 2 1
16. Wolverhampton 2 0
17. Burnley 2 0
18. Newcastle 2 0
19. Arsenal 2 0
20. Norwich City 2 0
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 2 6
2. Real Madrid 2 4
3. Barcelona 2 4
4. Mallorca 2 4
5. Valencia 2 4
6. Sevilla 1 3
7. Real Sociedad 2 3
8. Levante 2 2
9. Cádiz 2 2
10. Real Betis 2 2
11. Athletic Bilbao 2 2
12. Granada 2 2
13. Espanyol 2 2
14. Villarreal 2 2
15. Osasuna 1 1
16. Elche 2 1
17. Celta de Vigo 1 0
18. Getafe 1 0
19. Deportivo Alaves 2 0
20. Rayo Vallecano 2 0