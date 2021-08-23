Kahramanmaraş’ta bıçaklı kavga, 2 yaralı
Kahramanmaraş’ta meydana gelen bıçaklı kavgada 1’i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı.
KAHRAMANMARAŞ 23.08.2021, 10:31
Olay, Onikişubat İlçesi Mimar Sinan Mahallesi Bediüzzaman Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bulvar üzerinde seyir halinde olan hafif ticari araç, iddiaya göre başka bir araç tarafından durdurularak tartışmaya başladılar.
Bir müddet sonra tartışma kavgaya dönüşürken, durdurulan araçtaki 2 kişi bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.
Hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olayın şüphelilerinin yakalanması için çalışma sürüyor
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