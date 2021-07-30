Kahramanmaraş’ta bir engellinin daha yüzü güldü!

Engellilerin yüzünü güldüren kampanyaya ilişkin konuşan Bakkallar Bayiler ve Şekerciler Odası Başkanı Şeref Özsoy, yaklaşık 5 yıl önce Abdulkadir Zeki Gülmez ile böyle bir hayır işine girdiklerini söyledi. Güzel verim aldıktan sonra kampanyayı tekrar başlattıkları anlatan Özsoy, topladıkları kapaklarla ilk aldıkları akülü tekerlekli sandalyeyi engelli Kadriye Kenger’e vermenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi. Konuşmasında Kahramanmaraş’taki vatandaşlara kampanyaya destek olmaları konusunda da çağrıda bulunan Şeref Özsoy, “İster bizi arasınlar biz gelip alalım, isterlerse kendileri Kahramanmaraş Bakkalar, Bayiler ve Şekerciler Odasına getirebilirler. Yalnız burada şunu hatırlatmak isterim sadece mavi kapak değil, diğer her türlü kapakları da kabul ediyoruz” dedi.

“KAMPANYAYA TÜM KAHRAMANMARAŞ’I DAVET EDİYORUM”

Özsoy, konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi: “Bakkallar Bayiler ve Şekerciler Odamız göreve geldiğimiz yıl olan 2010’den beri her zaman hizmete devam etmekte. 5 sene önce Abdulkadir Zeki Gülmez ile beraber Esnaf ve Odalar Birliğinde ‘Engelli olmak suç değildir, engelleri hep beraber aşalım’ diyerekten mavi kapak kampanyasını başlatmıştık. Bu kampanyayı tekrar başlatıyoruz, çünkü güzel bir verim aldık. Sağ olsun Abdulkadir Bey’de elinde gelen hizmeti yapmakta. Odamız tekrar kampanyayı başlatmış bulunmakta. Hep beraber engelleri aşmamız lazım. Çünkü biz birey olaraktan insanlara yardımcı olmamız lazım. Bu çerçevede yönetim kurul üyemiz Mesut Doğan’ın annesi hem de odamızın üyesi Kadriye Kenger’e ilk akülü tekerlekli sandalyeyi vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Gülümsemek dahi bir sevaptır, gelin hep birlikte olalım bu kampanyaya tüm Kahramanmaraş’ı davet ediyorum.

“KAHRAMANMARAŞ’TAKİ DUYARLI VATANDAŞLARIMIZ BİZİ BU KONUDA HİÇ YALNIZ BIRAKMADILAR”



Abdulkadir Zeki Gülmez ise şunları söyledi: Bakkallar Bayiler ve Şekerciler Odası Başkanımıza, Yönetim Kurulana, Esnaf ve Sanatkarlar Odasına bu bizim kampanyamıza vermiş oldukları destekten dolayı çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Kahramanmaraş’taki duyarlı vatandaşlarımız bizi bu konuda hiç yalnız bırakmadılar. İnsanların hayır duasına ortak olmamıza yardımcı oluyorlar. Emeği geçen bütün arkadaşlarımıza, Kahramanmaraş’ta faaliyet gösteren duyarlı vatandaşlarımıza, kafelerimize, pastanelerimize lokantalarımıza teşekkür ediyorum.

“ALLAH RAZI OLSUN”

Akülü tekerlekli sandalyeye kavuşan Kadriye Kenger ise emeği geçenlere her zaman duacı olduğunu belirterek, ‘Allah razı olsun’ dedi.