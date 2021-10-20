Kahramanmaraş’ta bir günlük bebek ağaç altında bulundu

Edinilen bilgiye göre, İlçeye bağlı Tepebaşı Mahallesi'nde cadde üzerinde yürüyen bir kadın, yol kenarındaki bir ağacın altından kedi sesi duydu. Kedi sesini kontrol eden ağaç altında yeni doğmuş bir kız bebeğinin ağladığını fark etti.

Çevredeki vatandaşlardan yardım isteyen kadın bebeği koruma altına alarak durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, yeni doğduğu belirlenen bebeği gerekli kontroller için Elbistan Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Polis ekipleri ise, terk edilmiş bebeği kim yada kimler tarafından bırakıldığı, anne ile babasının kimliğini belirlemek için soruşturma başlattı.