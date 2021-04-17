Kahramanmaraş'ta bir haftada 9 silah ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından suçlularla mücadele kapsamında, kentin çeşitli noktalarında denetim yapıldı.

Denetimlerde, havaya ateş eden bir kişi, üzerinde taşıdığı silahla gezen 6 kişi yakalanırken, bir şüphelinin de aracında ve iş yerinde silah bulundu.

Şüphelilerden 9 ruhsatsız silah ele geçiren ekipler, 8 şüpheliye adli ve idari işlem yaptı.

Öte yandan, vatandaşların mal ve can güvenliği için denetimlerin aralıksız olarak sürdürüleceği bildirildi.