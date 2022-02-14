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Kahramanmaraş’ta bir ilk olacak! 14 ülke, 150 sporcu ve yönetici…

18 – 20 Şubat tarihlerinde Kar Voleybolu Avrupa Turu’nun Kahramanmaraş’ta gerçekleştirilecek karşılaşmalarla başlayacağını açıklayan Başkan Hayrettin Güngör, “Şehrimizin tanıtımı için uluslararası organizasyonlara verdiğimiz önemi her fırsatta ifade ediyoruz. Gerek Avrupa Voleybol Konfederasyonu gerekse Türkiye Voleybol Federasyonu ile yaptığımız görüşmelerle Kar Voleybolu Avrupa Turu’nun ilk ayağını Kahramanmaraş’ımıza aldırdık. 14 ülkeden 150 sporcu ve antrenör, 18 – 20 Şubat’ta Yedikuyular Kayak Merkezi’mizde olacak” dedi.

KAHRAMANMARAŞ 14.02.2022, 17:29
Kahramanmaraş’ta bir ilk olacak! 14 ülke, 150 sporcu ve yönetici…

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, 18 – 20 Şubat tarihlerinde Kahramanmaraş’ta başlayacak Kar Voleybolu Avrupa Turu için gerçekleştirilen hazırlıkları inceledi. Türkiye Voleybol Federasyonu temsilcilerinden alanda başlatılan çalışmalar ile ilgili bilgiler alan Başkan Hayrettin Güngör, Kahramanmaraş’ın çok önemli bir turnuvaya ilk kez ev sahipliği yapmasından duydukları memnuniyeti ifade etti. Başkan Güngör, 14 ülkeden kadın ve erkeklerde toplam 24 takımın Kahramanmaraş Yedikuyular Kayak Merkezi’nde olacağını belirtti.

14 Ülke Katılacak

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Şehrimizin tanıtımı için uluslararası etkinliklere çok önem verdiğimizi her fırsatta ifade ediyoruz. Bu kapsamda da gerek Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) gerekse Türkiye Voleybol Federasyonu ile gerçekleştirdiğimiz görüşmeler neticesinde Kar Voleybolu Avrupa Turu’nun başlangıç ayağını Kahramanmaraş’ımıza aldırdık. İş birliği için CEV ve Voleybol Federasyonumuza teşekkür ediyorum. 18 – 20 Şubat tarihlerinde 14 ülkeden yaklaşık 150 yabancı sporcu ve antrenörü şehrimizde ağırlayacağız” diye konuştu.

Tüm Hemşehrilerimiz Davetlidir

Tüm vatandaşları 18 Şubat Cuma günü başlayacak müsabakaları izlemek üzere Yedikuyular Kayak Merkezi’ne davet eden Başkan Hayrettin Güngör, “Yedikuyular Kayak Merkezi’mizin

kapasitesini her geçen yıl artırıyoruz. Bu yıl ilk kez konaklama hizmet sağlayama başladık. İnşallah önümüzdeki sezonlarda da bölgede önemli çalışmalarımız olacak. 18 – 20 Şubat’ta şehrimizde gerçekleştirilecek Kar Voleybolu Avrupa Turu’nu çok önemsiyoruz. 18 Şubat Cuma günü müsabakalar başlayacak ve Pazar gününe kadar devam edecek. Bu kapsamda Yedikuyular Kayak Merkezi’mizde gerçekleştirilecek turnuvaya tüm hemşehrilerimizi davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Kar Voleybolu Avrupa Turu

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Kar Voleybolu Avrupa Turu’nun başlangıç ayağına Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Yedikuyular Kayak Merkezi ev sahipliği yapacak. 18 – 20 Şubat tarihlerinde Türkiye, Belçika, Kanada, Fransa, Hollanda, İtalya, Litvanya, Ermenistan, Polonya, Romanya, Rusya, İsviçre, Ukrayna ve Çek Cumhuriyeti’nden 150 sporcu ve antrenör Kahramanmaraş’ta yer alacak. Kahramanmaraş Yedikuyular Kayak Merkezi’nde kadın ve erkek kategorilerinde toplam 24 takım mücadele edecek. 18 Şubat Cuma günü başlayacak karşılaşmalar 20 Şubat Pazar gününe kadar devam edecek. CEV Kar Voleybolu Avrupa Turu’nun sonraki ayakları ise Ukrayna Truskavets, Türkiye Kayseri ve Avusturya Wagrain’de gerçekleştirilecek.

#Kar Voleybolu Avrupa Turu #Kar Voleybolu #Kahramanmaraş #Yedikuyular
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