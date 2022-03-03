Kahramanmaraş’ta bir ilk olan İşçi Haklarını Koruma Derneği faaliyete geçti

2022 yılı Şubat ayında kurulumunu tamamlanan dernek, işçilerin iş hayatından kaynaklanan problemlerinin çözümünü, yine iş hayatlarındaki haklarının korunmasını, dertlerine ortak olarak maddi ve manevi ihtiyaçlarının karşılanmasını, yine benzer şekilde ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan yardım toplayarak ihtiyaç sahibi işçi arkadaşlarımızın ailelerine dağıtılmasını amaçlıyor.