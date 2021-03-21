Kahramanmaraş’ta bir ilki başardı!
Türkiye geneli yılın en iyi çıkış yapan bayan kuaförü seçildi.
KAHRAMANMARAŞ 21.03.2021, 17:59 21.03.2021, 19:25
Kahramanmaraş’ta bayan kuaförlüğü yapan Songül Emektar bir ilke imza attı.
Bayan Kuaförü Emektar, Türkiye geneli düzenlenen organizasyonda yılın en iyi çıkış yapan bayan kuaförü ve türban tasarım ödülüne layık görüldü.
Kahramanmaraş’ın adını türkiye genelinde bir kez daha duyuran Emektar, aldığı ödül ile Kahramanmaraş’ta ilki başardı.
Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Bayan Kuaförü Songül Emektar Türkiye Genelinde en iyisi olmak bizlere gurur verdi ifadelerini kullandı.
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