Kahramanmaraş’ta bir Osmanlı geleneği yaşatılmaya devam ediyor!
Osmanlı’dan günümüze ulaşan, sultanların çeyizlerini süsleyen “kokulu mis meyve sabunu” üreticiliği, Dulkadiroğlu Halk Eğitim Merkezi’nde verilen kurslarla ev hanımlarının geçim kaynağı oluyor.
Usta Öğretici Serap Çayır, Dulkadiroğlu Halk Eğitim Merkezi’nde açılan kursla hem ev ekonomisine destek olmak isteyen ev hanımları için hem de Osmanlı geleneğini yaşatmak için eğitimler veriyor.
Ev hanımlarının kursta aldığı eğitimler sonu ortaya çıkarttıkları ürünler ise aksesuar olarak vatandaşların hizmetine sunuluyor.
Kurs hakkında Aksu Haber’e yaptığı açıklamalarda bulunan Usta Öğretici Serap Çayır, “Osmanlı geleneğini yaşatmak ve ev hanımlarının aile ekonomisine katkı sağlaması için kurslarımıza devam ediyor. Özellikle bu tür çalışmalara merakı olan ev hanımlarını Dulkadiroğlu Halk Eğitim Merkezi’mizdeki kursumuza bekliyoruz” diye konuştu.
Dulkadiroğlu Eğitim Merkezi Müdürü Feyzi Oğuz ise yaptığı açıklama da “Dulkadiroğlu Halk Eğitim Merkezi’mizde kurslarımız devam ediyor. Özellikle “kokulu mis meyve sabunu”na ilgi fazlasıyla var ve bu bizleri mutlu ediyor” diye konuştu.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|11
|27
|2. Hatayspor
|11
|23
|3. Alanyaspor
|11
|21
|4. Beşiktaş
|11
|20
|5. Konyaspor
|11
|20
|6. Galatasaray
|11
|20
|7. Fenerbahçe
|11
|19
|8. Karagümrük
|11
|18
|9. Altay
|11
|16
|10. Başakşehir
|11
|15
|11. Kayserispor
|11
|14
|12. Adana Demirspor
|11
|13
|13. Sivasspor
|11
|12
|14. Antalyaspor
|11
|12
|15. Gaziantep FK
|11
|12
|16. Öznur Kablo Yeni Malatya
|11
|12
|17. Kasımpaşa
|11
|9
|18. Göztepe
|11
|9
|19. Giresunspor
|11
|9
|20. Rizespor
|11
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|11
|27
|2. Ankaragücü
|11
|24
|3. Eyüpspor
|11
|23
|4. Erzurumspor
|11
|22
|5. Bandırmaspor
|11
|21
|6. Kocaelispor
|10
|17
|7. Bursaspor
|10
|14
|8. Tuzlaspor
|10
|14
|9. Gençlerbirliği
|10
|14
|10. İstanbulspor
|10
|13
|11. Boluspor
|10
|12
|12. Samsunspor
|10
|12
|13. Adanaspor
|11
|12
|14. Denizlispor
|10
|11
|15. Menemenspor
|10
|11
|16. Manisa FK
|11
|10
|17. Altınordu
|11
|10
|18. Ankara Keçiörengücü
|10
|7
|19. Balıkesirspor
|10
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|10
|25
|2. Liverpool
|10
|22
|3. Man City
|10
|20
|4. West Ham
|10
|20
|5. M. United
|10
|17
|6. Arsenal
|10
|17
|7. Wolverhampton
|10
|16
|8. Brighton
|10
|16
|9. Tottenham
|10
|15
|10. Everton
|10
|14
|11. Leicester City
|10
|14
|12. Brentford
|10
|12
|13. Crystal Palace
|10
|12
|14. Southampton
|10
|11
|15. Aston Villa
|10
|10
|16. Watford
|10
|10
|17. Leeds United
|10
|10
|18. Burnley
|10
|7
|19. Newcastle
|10
|4
|20. Norwich City
|10
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|12
|25
|2. Real Madrid
|11
|24
|3. Sevilla
|11
|24
|4. Atletico Madrid
|11
|22
|5. Real Betis
|12
|21
|6. Rayo Vallecano
|12
|20
|7. Osasuna
|12
|19
|8. Athletic Bilbao
|11
|18
|9. Barcelona
|11
|16
|10. Valencia
|12
|16
|11. Espanyol
|12
|14
|12. Mallorca
|12
|14
|13. Villarreal
|11
|12
|14. Granada
|11
|11
|15. Celta de Vigo
|12
|11
|16. Elche
|12
|10
|17. Deportivo Alaves
|11
|10
|18. Cádiz
|12
|9
|19. Levante
|12
|6
|20. Getafe
|12
|6