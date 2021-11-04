Kahramanmaraş’ta bir Osmanlı geleneği yaşatılmaya devam ediyor!

Usta Öğretici Serap Çayır, Dulkadiroğlu Halk Eğitim Merkezi’nde açılan kursla hem ev ekonomisine destek olmak isteyen ev hanımları için hem de Osmanlı geleneğini yaşatmak için eğitimler veriyor.

Ev hanımlarının kursta aldığı eğitimler sonu ortaya çıkarttıkları ürünler ise aksesuar olarak vatandaşların hizmetine sunuluyor.

Kurs hakkında Aksu Haber’e yaptığı açıklamalarda bulunan Usta Öğretici Serap Çayır, “Osmanlı geleneğini yaşatmak ve ev hanımlarının aile ekonomisine katkı sağlaması için kurslarımıza devam ediyor. Özellikle bu tür çalışmalara merakı olan ev hanımlarını Dulkadiroğlu Halk Eğitim Merkezi’mizdeki kursumuza bekliyoruz” diye konuştu.

Dulkadiroğlu Eğitim Merkezi Müdürü Feyzi Oğuz ise yaptığı açıklama da “Dulkadiroğlu Halk Eğitim Merkezi’mizde kurslarımız devam ediyor. Özellikle “kokulu mis meyve sabunu”na ilgi fazlasıyla var ve bu bizleri mutlu ediyor” diye konuştu.