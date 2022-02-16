Kahramanmaraş’ta ‘bir şehit, bir sınıf’ projesi!
‘Bir Şehit Bir Sınıf’ projesi kapsamında Gazi Ortaokulu’nda ki her sınıfa vatan, bayrak ve mukaddesat uğruna can veren kahraman şehitlerimizin isimleri verildi.
KAHRAMANMARAŞ 16.02.2022, 16:43 16.02.2022, 18:13
“Şehitlerimiz Adına Ekibi” Adıyaman Temsilciliği öncülüğünde düzenlenen programa Onikişubat Kaymakamı Serkan Keçeli, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya ve şehit aileleri katıldı.
Duygulu yüklü anların yaşandığı programda, kahraman şehitlerimizin isimleri, fotoğrafları ve kısa özgeçmişleri sınıf kapılarına yerleştirildi.
Onikişubat Kaymakamı Serkan Keçeli yaptığı açıklamada; “bizler şehitlerimizin ismini daima yaşatacağız” dedi.
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