Kahramanmaraş'ta bisiklet çalan iki zanlı tutuklandı.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bir apartmanın önündeki bisikletleri çalan iki zanlı tutuklandı.
KAHRAMANMARAŞ 03.09.2021, 18:58 03.09.2021, 19:01
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bir apartmanın önündeki bisikletleri çalan iki zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Selçuklu Mahallesinde bir apartmanın giriş bölümünde bulunan iki bisikletin çalınmasıyla ilgili soruşturma başlattı.
Hırsızlık olayının meydana geldiği çevrede inceleme yapan ekipler, şüpheli A.K. (20) ve H.K'yi (17) gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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