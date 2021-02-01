Kahramanmaraş’ta bisiklet yarışları düzenlenecek!
Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü kutlamaları kapsamında 13 Şubat 2021 tarihinde bisiklet yarışları düzenleyecek.
KAHRAMANMARAŞ 01.02.2021, 13:37
Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluş 101. yıl dönümü kutlamaları kapsamında 13 Şubat 2021 tarihinde şehir merkezinde “12 Şubat Kurtuluş Kupası Bisiklet Yarışları” düzenleyecek.
Yarışlar 13 Şubat 2021 tarihi Saat 13.00’de Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezinde başlayıp Tarihi Kahramanmaraş Kalesinde bitecek.
YARIŞMA DETAYLARI:
13 Şubat 2021 (11:00-12:30) saatlerinde Başlangıç noktasında kayıt yapılacaktır. Bütün bisiklet lisanslı sporcular katılabilecektir.
Elit Erkekler; 18 yaş ve Üzeri(lisansı yok ise müvafakatname imzalamak)
Genç Erkekler 2003-2004
Yıldız A Erkekler 2005-2006
Yıldız B Erkekler 2007-2008-2009
Genç Kızlar 2003-2006
Yarışmaya katılacak tüm sporcuların Kask Takması zorunludur.
8°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 01 Şubat 2021
|İmsak
|06:06
|Güneş
|07:29
|Öğle
|12:51
|İkindi
|15:38
|Akşam
|18:03
|Yatsı
|19:20
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|21
|45
|2. Beşiktaş
|21
|44
|3. Galatasaray
|21
|42
|4. Alanyaspor
|21
|37
|5. Trabzonspor
|21
|36
|6. Gaziantep FK
|21
|35
|7. Hatayspor
|21
|35
|8. Karagümrük
|21
|31
|9. Antalyaspor
|21
|29
|10. Malatyaspor
|21
|28
|11. Göztepe
|21
|25
|12. Kasımpaşa
|21
|25
|13. Rizespor
|21
|25
|14. Sivasspor
|21
|24
|15. Başakşehir
|21
|24
|16. Konyaspor
|20
|23
|17. Kayserispor
|21
|22
|18. Erzurumspor
|21
|20
|19. Gençlerbirliği
|21
|19
|20. Ankaragücü
|21
|18
|21. Denizlispor
|21
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|19
|41
|2. İstanbulspor
|18
|37
|3. Samsunspor
|19
|37
|4. Adana Demirspor
|19
|34
|5. Tuzlaspor
|19
|33
|6. Altay
|18
|32
|7. Ankara Keçiörengücü
|19
|31
|8. Altınordu
|19
|31
|9. Bursaspor
|19
|30
|10. Bandırmaspor
|19
|27
|11. Adanaspor
|19
|24
|12. Ümraniye
|19
|21
|13. Boluspor
|19
|19
|14. Akhisar Bld.Spor
|19
|19
|15. Menemen Belediyespor
|19
|19
|16. Balıkesirspor
|19
|16
|17. Ankaraspor
|19
|13
|18. Eskişehirspor
|19
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|20
|44
|2. M. United
|21
|41
|3. Liverpool
|21
|40
|4. Leicester City
|21
|39
|5. West Ham
|21
|35
|6. Tottenham
|20
|33
|7. Chelsea
|21
|33
|8. Everton
|19
|33
|9. Aston Villa
|19
|32
|10. Arsenal
|21
|31
|11. Southampton
|20
|29
|12. Leeds United
|20
|29
|13. Crystal Palace
|21
|26
|14. Wolverhampton
|21
|23
|15. Newcastle
|21
|22
|16. Burnley
|20
|22
|17. Brighton
|21
|21
|18. Fulham
|20
|14
|19. West Bromwich
|21
|12
|20. Sheffield United
|21
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|19
|50
|2. Barcelona
|20
|40
|3. Real Madrid
|20
|40
|4. Sevilla
|20
|39
|5. Villarreal
|21
|35
|6. Real Sociedad
|21
|32
|7. Granada
|21
|29
|8. Real Betis
|20
|27
|9. Levante
|20
|26
|10. Celta de Vigo
|21
|25
|11. Athletic Bilbao
|20
|24
|12. Getafe
|20
|24
|13. Cádiz
|21
|24
|14. Valencia
|21
|23
|15. Eibar
|21
|20
|16. Real Valladolid
|21
|20
|17. Osasuna
|20
|19
|18. Deportivo Alaves
|21
|19
|19. Elche
|19
|17
|20. Huesca
|21
|16