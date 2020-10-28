Kahramanmaraş'ta boğulma tehlikesi geçiren çocuğu çevredekiler kurtardı!
Elbistan ilçesinde nehirde boğulma tehlikesi geçiren ortaokul öğrencisi çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.
KAHRAMANMARAŞ 28.10.2020, 18:08 28.10.2020, 19:24
Güneşli Mahallesi, Hulusi Efendi Bulvarı mevkisinde Ceyhan Nehrine giren ortaokul öğrencisi Çınar Metin A. (13) bir süre sonra çırpınmaya başladı.
Çevredeki vatandaşlar tarafından nehirden çıkartılan çocuğa, ilk müdahaleyi olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı.
Ambulansla Elbistan Devlet Hastanesine kaldırılan Çınar Metin, daha sonra Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Aydemir'in Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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